Выборы в региональный парламент немецкой провинции Саксония-Анхальт завершились настоящей политической сенсацией, которая больно ударила по правящим элитам страны. Партия «Альтернатива для Германии» получила ошеломляющие 43,8% голосов, что дало ей 39 из 83 депутатских мандатов. При этом Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, едва преодолел планку в 17,2%, а еще одна новичка — «Союз Сары Вагенкнехт» — завоевала 5,3% и пять мест в парламенте. В сумме две оппозиционные силы могут получить 44 мандата, а это уже абсолютное большинство, позволяющее блокировать любые решения Берлина в этом регионе.

Как пояснил Общественной Службе Новостей политолог, заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов, этот результат нельзя списывать на локальный восточногерманский протест. Это системный сигнал, свидетельствующий о том, что прежняя модель управления в Германии стремительно теряет доверие. Избиратель сказал «нет» не конкретному политику, а целому комплексу проблем, которые элиты старательно загоняли под ковер: деиндустриализация, неподъемные цены на энергоносители, миграционный кризис, усталость от бесконечной украинской повестки и разрушительные санкции против России, которые больнее всего ударили именно по немецкому бизнесу. К этому добавилось и агрессивное навязывание культурно-идеологических норм сверху, что вызвало глухое раздражение в народе. АдГ предложила простой и внятный рецепт: меньше Брюсселя, меньше военного авантюризма, больше национального прагматизма.

По его словам, особая интрига развернулась вокруг «Союза Сары Вагенкнехт». Партия, созданная всего два года назад, оказалась в зазоре между социальным протестом и антивоенными настроениями, с одной стороны, и страхом быть запятнанной ассоциациями с АдГ — с другой. Многие ее потенциальные избиратели в итоге сделали выбор в пользу более мощной силы протеста, что и обрезало ССВ часть голосов. Что касается традиционных левых, то здесь, по мнению эксперта, крах неизбежен: они утратили образ партии социальной защиты и теперь ассоциируются с городской либеральной повесткой — климатической, миграционной, гендерной. Их восточногерманский электорат перебежал к тем, кто говорит о зарплатах, безопасности и суверенитете. И главный итог этого голосования таков: так называемый «санитарный кордон» вокруг АдГ перестал быть средством изоляции, а превратился в доказательство того, что системные партии попросту боятся собственного народа.

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