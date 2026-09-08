Российские фигуристы оказались первыми в очереди на участие в Гран-при

Таким образом, в ISU снова переиграли правила, но на этот раз в приятную для России сторону. Изначально победители турниров серии «Челленджер» должны были оказываться во главе очереди, затем в союзе решили отправлять их в самый конец, что фактически лишало этих спортсменов шансов на участие в Гран-при, но затем решили вернуться к первому варианту, безусловно, более справедливому.

Дикиджи и Бойкова/Козловский победили на Kinoshita Group Cup и стали первыми в очереди. Таким образом, они смогут попасть на Гран-при в случае снятия кого-то из участников, что вполне вероятно.

В списке мужчин-одиночников россиян больше нет, хотя Петр Гуменник, выполнивший технический минимум на турнире в Японии, возможно, уже получил квоту на Гран-при.

В списке пар следом за Бойковой и Козловский идут еще две российские пары — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. В Японии они стали призерами соревнований.

Ранее Бойкова и Козловский сообщили о том, что они выступят на турнире John Nicks Pairs Challenge International в США.