В Москве такси опрокинулось после ДТП с каршерингом
ТАСС: в Москве произошло ДТП с опрокидыванием такси
ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло вечером на Ленинском проспекте в Москве. После столкновения машина такси опрокинулась, сообщили в столичном департаменте транспорта, пишет ТАСС.
Авария произошла около 20:47 в районе дома № 102. Департамент транспорта опубликовал видеозапись момента столкновения.
Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии на момент публикации не приводилась.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся автобус с детьми внутри.