Диетолог назвала безопасную суточную дозу кофе

Безопасным для большинства взрослых ориентиром врач-диетолог Марият Мухина назвала употребление до 400 мг кофеина в сутки, что примерно соответствует трем-четырем чашкам кофе. Об этом она заявила НСН .

Специалист рекомендовала употреблять кофе преимущественно до 18:00 и учитывать время отхода ко сну. Оптимальным считается интервал не менее шести-восьми часов между последней порцией кофеина и ночным отдыхом.

По словам Мухиной, чрезмерное количество кофеина способно ухудшать продолжительность и качество сна. Вещество блокирует рецепторы аденозина, который отвечает за появление сонливости, из-за чего естественные сигналы организма о необходимости отдыха подавляются.

Ранее британские ученые обнаружили, что люди, употребляющие четыре и более напитков с кофеином в день, в среднем спят меньше тех, кто ограничивается тремя напитками или меньшим количеством. При этом исследователи отметили более глубокий сон у первой группы.

Мухина призвала осторожно относиться к подобным результатам, поскольку реакция на кофеин индивидуальна. Значительное превышение допустимого количества кофеина, по ее словам, может повышать риск тахикардии и аритмии, а в тяжелых случаях представлять угрозу для жизни.

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