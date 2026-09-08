Синоптики спрогнозировали облачность в Подмосковье 8 сентября
Гидрометцентр: в Подмосковье 8 сентября ожидается до +17 градусов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Во вторник, 8 сентября, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.
В Москве днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, а ночью температура снизится примерно до +6. В Подмосковье днем ожидается от +12 до +17 градусов, при этом в ночные часы местами похолодает до +3.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что бабье лето в Московском регионе начнется со среды.