Синоптики спрогнозировали облачность в Подмосковье 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, а ночью температура снизится примерно до +6. В Подмосковье днем ожидается от +12 до +17 градусов, при этом в ночные часы местами похолодает до +3.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Московском регионе начнется со среды.