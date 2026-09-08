Россияне смогут предъявлять права и СТС через мессенджер «Макс»

Российские водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские удостоверения и СТС через мессенджер «Макс» наравне с бумажными и пластиковыми документами. Соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу 8 сентября, пишет ТАСС .

Документ предусматривает предъявление электронных документов в виде двухмерного штрихкода при взаимодействии с системой «Госуслуг». При этом технический запуск новой функции ожидается в ближайшие месяцы, уточнили в Минцифры.

Нововведение позволит водителям подтвердить наличие необходимых документов, даже если оригиналы остались дома. Однако автоюристы обращают внимание на возможные технические ограничения, включая зависимость от мобильной связи.

Электронный формат будет добровольным. Пластиковые водительские удостоверения и СТС сохранят действующую силу, поэтому водители смогут по-прежнему использовать оригиналы документов.

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