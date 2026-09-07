Почти две трети россиянок ждут приглашения на второе свидание от мужчины

Почти две трети россиянок считают, что мужчина должен проявить инициативу и организовать второе свидание. Об этом « Газете.Ru » рассказали аналитики сервиса знакомств «Теамо» и бренда концертов при свечах Lumisfera.

По данным исследования, женщины нередко воспринимают приглашение на новую встречу как подтверждение заинтересованности мужчины. Представители мужской аудитории, напротив, чаще рассчитывают получить встречный сигнал о взаимной симпатии. Поэтому после первого свидания оба могут ждать шага друг от друга.

Полностью женская инициатива оказалась наименее популярным вариантом. Наиболее традиционных взглядов придерживаются россияне в возрасте 25–34 лет: в этой группе большинство считает организацию второй встречи задачей мужчины.

Среди респондентов 45–54 лет такого мнения придерживается половина, а среди 35–44-летних — почти половина. Самые молодые участники опроса чаще воспринимают взаимную инициативу как естественную часть знакомства.

Эксперты считают, что для людей 25–34 лет мужская инициатива может восприниматься не столько как следование гендерным ролям, сколько как романтический жест и явное подтверждение интереса к продолжению отношений.

Ранее сообщалось, что аналитики предсказали массовое закрытие брендов.