Камила Валиева обратилась в Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск российской фигуристки Камилы Валиевой по ее допинговому делу.

Спортсменка подала жалобу на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года (с этой даты отсчитывался и срок бана). В октябре швейцарский суд отказал по ходатайству Валиевой пересмотреть решение CAS.

Суд обязал выплатить фигуристку порядка 1,5 млн руб. на покрытие судебных издержек, а также в качестве компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

После отбытия дисквалификации Камила Валиева вернулась в спорт. Фигуристка получила нейтральный статус, но затем ISU его отозвал по требованию украинской федерации. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что это временное отстранение.