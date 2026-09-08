Мужчины чаще раздражаются из-за рабочих звонков женам во время отпуска

Мужчины заметно острее реагируют на рабочие звонки, поступающие их женам во время отпуска, чем на обращения по работе к ним самим. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ».

На звонки и сообщения коллег или руководителей мужчины и женщины реагируют примерно одинаково: раздражение испытывают 32% мужчин и 30% женщин, с пониманием относятся 37% и 42%, а спокойно воспринимают такие обращения 28% и 25% соответственно.

Если во время отдыха звонят работающей жене, негативно реагируют уже 44% мужчин. Понимание проявляют 36%, а спокойно относятся 16%. При этом к рабочим звонкам мужу женщины относятся почти так же, как к обращениям по собственной работе: 28% воспринимают их негативно, 43% — с пониманием, 25% — спокойно.

Наиболее терпимыми оказались женщины, в семьях которых только муж обеспечивает доход. В этой группе 55% с пониманием относятся к рабочим звонкам супругу, 13% — спокойно, 24% — отрицательно.

Если единственным работающим членом семьи является женщина, 44% мужчин проявляют понимание к ее рабочим звонкам, тогда как 36% относятся к ним негативно.

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