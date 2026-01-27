«Динамо», «Зенит» и «Спартак» сыграли с китайцами, ЦСКА проиграл клубу из Узбекистана: контрольные матчи команд РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Большинство из них уже провели первые контрольные матчи.

«Динамо» сыграло вничью со второй и третьей командами Китая

Бело-голубые организовали в Абу-Даби двухматчевый турнир BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором сыграли со второй и третьей командами Китая по итогам завершившегося чемпионата Поднебесной.

Первым соперником команды Ролана Гусева стал «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого. Основное время завершилось вничью (2:2), причем «Динамо» пришлось дважды отыгрываться. В составе российского клуба отличились Бителло и Иван Сергеев. В серии пенальти «Динамо» добыло победу — 5:3.

Во втором матче «Динамо» против «Чэнду Жунчен» снова дошло до серии пенальти и снова отыгрывалось. Бело-голубые пропустили на 29-й минуте, но еще в первом тайме Хуан Касерес сравнял. На этот раз 11-метровые лучше исполнили китайцы (4:3).

«Зенит» дважды разгромил чемпионов Китая

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» провел два матча с клубом «Шанхай Порт», действующим чемпионом Китая. Обе игры завершились крупными победами петербуржцев — 4:1 и 6:0.

В первом матче за «Зенит» забивали Луис Гарсия, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин.

Соболев и Ерохин отличились и во втором матче, причем второй сделал дубль. Счет в матче открыл Андрей Мостовой, а еще два гола на счету зенитовской молодежи — 17-летнего Даниила Кондакова и 18-летнего Матвея Иванова.

Карседо провел первый матч во главе «Спартака»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» провел первый матч под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. В Дубае красно-белые сыграли со сборной Китая. Матч прошел в закрытом режиме и завершился вничью — 2:2. За «Спартак» забили Кристофер Мартинс и Антон Заболотный.

Следующий контрольный матч «Спаратк» проведет только 3 февраля. Соперником красно-белых станет армянский «Пюник».

Лусиано впервые забил за ЦСКА

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

ЦСКА в Абу-Даби одержал волевую победу над «Акроном». Тольяттинцы повели после гола Артема Дзюбы, но еще в первом тайме Тамерлан Мусаев сравнял счет. Во втором тайме Мойзес и Матия Попович принесли победу армейцам — 3:1.

В следующем матче против самаркандского «Динамо» первый мяч за ЦСКА забил перешедший из «Зенита» нападающий Лусиано Гонду. Однако его гол не помог обыграть четвертую команду Узбекистана по итогам сезона 2025 года. «Динамо» в концовке вырвало победу — 4:3. Кроме аргентинца, за ЦСКА забили Жоао Виктор и Матвей Лукин.

«Балтика» проиграла узбекскому «Сурхану»

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Калининградский клуб провел первый матч на сборах в Турции против узбекского «Сурхана», десятой команды страны. Матч прошел в необычном формате — четыре тайма по 30 минут — и завершился победой «Сурхана» со счетом 4:3.

В составе «Балтики» дубль сделал Брайан Хиль, а нечасто появляющийся в основном составе марокканец Айман Мюрид реализовал пенальти.

Сухие победы «Рубина» и махачкалинского «Динамо»

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» на сборах в Турции сыграли против клубов из Северной Македонии.

«Рубин» победил идущую на втором месте в национальном чемпионате «Стругу» (2:0). В середине второго тайма казанцам помог открыть счет автогол соперника, а затем Энри Мукба забил второй мяч. Для команды Франка Артиги это был второй матч на сборах, в первом «Рубин» обыграл сербский «ИМТ» (3:1).

Махачкала крупно обыграла «Вардар» (3:0). Еще в первом тайме отличились Андрес Аларкон и Гамид Агаларов, после перерыва забил восстановившийся после травмы крестов Ян Джапо.