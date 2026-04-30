Суд в Москве оставил под стражей стилиста Лерчек, обвиняемую в продаже подделок

В Лефортовском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу стилиста Эльвиры Янковской, сообщает РЕН ТВ. Судья огласила решение: продлить срок содержания под стражей обвиняемой до 19 августа.

Очевидцы сообщили, что для Янковской этот приговор стал тяжелым ударом — она не смогла сдержать слез прямо в зале суда. Женщина просила заменить заключение на домашний арест, умоляя учесть, что у нее двое детей, которые остро нуждаются в ее поддержке.

«Я не пытаюсь утаить или нарушить закон», — заявила обвиняемая.

Янковская отметила, что ее выезды за границу были связаны исключительно с рабочими вопросами. По ее словам, она была убеждена, что подписка о невыезде аннулирована, и не имела намерения скрываться от следствия.

Однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. Напомним, что Янковскую обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, на протяжении полутора лет она представлялась профессиональным стилистом и предлагала своим клиентам, среди которых была Валерия Чекалина (Лерчек), вещи люксовых брендов по ценам ниже рыночных.

Покупатели, доверяя ее репутации, покупали дорогие сумки, обувь и аксессуары, однако экспертиза показала: вся эта продукция — подделка. Основным каналом закупки товаров, как выяснилось, был московский рынок «Садовод», где оптом продаются реплики.

Ранее блогеру Саше Митрошиной продлили арест до 1 августа.