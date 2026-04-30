Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» включена в реестр российского ПО

Программный продукт, созданный компанией-резидентом особой экономической зоны «Дубна», официально включен в реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития РФ. Как сообщает пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, это достижение открывает разработчикам широкие перспективы: теперь предприятие сможет участвовать в государственных закупках и предлагать свое решение корпоративным клиентам, которые отдают приоритет российскому ПО.

Интеллектуальная платформа на базе искусственного интеллекта создана для автоматизации управления корпоративными встречами. Ее функционал позволяет существенно оптимизировать рабочие процессы: автоматически записывать совещания, распознавать речь с точностью более 95%, структурировать ход обсуждения, формировать готовый протокол, например, за 6 мин. обработать часовую запись.

Ключевое преимущество платформы заключается в том, что она фиксирует не только итоговые договоренности, но и логику обсуждения: предложения участников, ключевые аргументы, этапы и механизмы принятия решений. В результате каждая встреча становится частью единой базы знаний компании. Благодаря встроенному интеллектуальному поиску пользователи могут быстро находить нужные фрагменты в истории обсуждений — это повышает прозрачность рабочих процессов и помогает избежать потери важной информации.

Платформа компании «Вебби» спроектирована с учетом требований к безопасности и гибкости развертывания. Она поддерживает установку в собственном дата‐центре заказчика, что особенно важно для организаций с повышенными требованиями к защите данных. Кроме того, «Брификс» полностью соответствует нормам №152‐ФЗ «О персональных данных», что делает его подходящим для использования в закрытых корпоративных и государственных информационных контурах.

