Редкий предмет из Музейного объединения наукограда Королев экспонируется на выставке в Минске

В павильоне «Космос» музея аэроклуба ДОСААФ в Минске можно увидеть уникальный экспонат — спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Этот редкий предмет, обладающий высокой исторической и музейной ценностью, предоставлен Музейным объединением наукограда Королев. Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, аппарат стал ключевым экспонатом выставки и привлекает внимание посетителей, увлеченных историей освоения космоса.

Передача аппарата в Беларусь состоялась в рамках сотрудничества с аэроклубом ДОСААФ, которое длится уже более 2 лет. Впервые за пределы России этот экспонат отправился осенью 2024 года: его привезли в Минск для участия в открытии музея авиационной техники на аэродроме «Липки». Событие было приурочено к 90‐летию Минского аэроклуба ДОСААФ им. С.И. Грицевца. По просьбе принимающей стороны Музейное объединение Королева продлило договор на экспонирование, и сегодня аппарат продолжает знакомить посетителей с достижениями отечественной космонавтики.

Особый резонанс вызвало посещение экспозиции президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Во время визита в аэроклуб ДОСААФ глава государства осмотрел павильон «Космос», где собраны уникальные артефакты, иллюстрирующие вехи развития космонавтики. Наибольший интерес у Александра Лукашенко вызвал именно спускаемый аппарат «Союз».

Этот элемент космического корабля — единственная его часть, которая возвращается на Землю после миссии. Подлинный участник космических полетов, он наглядно демонстрирует инженерные решения советской и российской космонавтики, воплощая в себе технологический прогресс и смелость научных открытий. Экспонат позволяет зрителям представить, как космонавты возвращаются из полета, и оценить сложность задач, стоящих перед конструкторами и испытателями.

