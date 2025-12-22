«Для кого эти потемкинские деревни?» Петросян выиграла чемпионат России, но тревоги перед Олимпиадой стало больше

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В одиночке чемпионами страны стали Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые будет представлять отечественную фигурку в Милане. Однако выступления будущих олимпийцев оставили немало вопросов.

Особенно спорной выглядит золотая медаль Петросян, которая на восемь баллов по сумме двух программ опередила серебряного призера Алису Двоеглазову.

Три ошибки на трех элементах ультра-си

Аделия Петросян выдала лучший за последнее время прокат во время короткой программе и получила от судей 86,52 балла (некоторые комментаторы считают при этом оценку слишком щедрой). Преимущество перед Алисой Двоеглазовой (74,59) и Анной Фроловой (73,93) получилось значительным.

Однако в произвольной программе лидер ошиблась на трех элементах ультра-си: прыгнула тройной аксель со степ-аутом, упала с четверного тулупа, затем сделала «бабочку» — двойной тулуп вместо четверного. Оценки все равно оказались высокими — 149,43, в сумме 235,95. У Двоеглазовой — 227,40, у Марии Захаровой — 217,73. Идеального проката не было ни у одного из призеров, но ошибки Аделии казались наиболее вопиющими.

Петросян в третий раз выиграла чемпионат России. В этот раз у нее сумма баллов была меньше, чем на двух предыдущих турнирах (243,53 и 251,57) и на прошлогоднем финале Гран-при России (238,79). Однако нужно помнить, что Аделия продолжает восстанавливать свои программы после травмы, а ответственность перед Играми на нее свалилась невероятная.

«Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков на Олимпиаде. Сделаю все, что от меня зависит, постараюсь показать свой максимум. Для меня это этап перед самым важным стартом. Короткая получилась хорошо, произвольную я уже еду более уверенно, чем раньше. Осталось ее доработать и исполнить прыжки, которые я планирую», — рассказала чемпионка страны.

Возмущение зрителей

Еще до начала чемпионата говорили, что Петросян и Гуменник выиграют турнир в любом случае. Якобы им это необходимо для уверенности перед Олимпиадой, а судьи на Играх будут с большим уважением относиться к спортсменам, имеющим титул чемпионов страны.

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Однако спорное судейство вызвало бурю возмущения в соцсетях. Один из пользователей задался вопросом, зачем городить из чемпионата страны потемкинские деревни. Такой подход, по его мнению, «убивает» других спортсменок, которые лишаются шанса победить в честной спортивной борьбе.

«Такими оценками вы только делаете хуже самой Аделии. На ОИ ее не будут так судить, если она прокатает так, как сегодня, ей будет за честь в десятку попасть. И лучше бы случилось честное поражение, чем такая вот позорная победа», — написал болельщик на Sports.ru.

Претензии болельщиков обращены, в первую очередь, к судьям и Федерации фигурного катания на коньках России, самой Аделии Петросян они выражают сочувствие.

«На нее давит такой груз ответственности, что не каждый взрослый сдюжит, а тут юная девушка, от которой ничего иного, как золота и не ждут. Не каждый способен выдержать груз ожиданий миллионов. И если судьи сочли нужным сегодня ее поддержать (даже если многие с этим не согласны), так тому и быть», — есть и такое мнение среди пользователей Сети.

Претензий к победе Гуменника меньше

Петр Гуменник выиграл чемпионат России с суммой 304.95 балла, Евгений Семененко завоевал серебро — 296.80, Марк Кондратюк остался с бронзой — 281.08 балла.

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Для участника Олимпиады эта первое золото на чемпионате страны, на олимпийский отбор в Китае он ехал в качестве победителя Гран-при России.

Прокат Гуменника не был безукоризненным, но его ошибки были не такими заметными, как у Петросян. На него нет такого беспрецедентного психологического давления — никто не будет требовать от фигуриста золотую медаль при живом и здоровом Александре Малинине. Успехом будет любое место на пьедестале.

Гуменник и сам не зацикливается на олимпийских прокатах.

«Погулять по городу не терпится. Милан славится своей архитектурой, будет интересно исследовать красивые места. Нужно будет пораньше приехать, чтобы успеть все посмотреть, сфотографировать и выставить в телеграм-канал», — рассказал фигурист о своих ожиданиях от поездки на Олимпиаду.

Вот бы и Петросян такого безмятежного спокойствия при подготовке. Но, к сожалению, это не только от нее одной зависит.