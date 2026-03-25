Долгий путь к мечте: форвард Мелкадзе получил вызов в сборную в 29 лет

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе впервые получил приглашение в главную команду страны. Это событие стало кульминацией долгого пути — 4 апреля ему исполнится 29 лет, и на виду он находится с самого старта карьеры.

Потерянные годы в «Спартаке»

Воспитанник академии красно-белых когда-то считался главной надеждой российского нападения. Мелкадзе прошел все ступени юношеских и молодежных сборных, но пробиться в основу «Спартака» так и не смог. Регулярно забивая за «Спартак-2», в первой команде он получал лишь эпизодическое игровое время. Короткие выходы на замену оборачивались нервозностью, потерями мяча и упущенными возможностями заявить о себе.

Чтобы получить практику, нападающий отправлялся в аренды — в «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». В интервью «Чемпионату» Мелкадзе признался: нужно было уходить раньше.

«Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком» после аренды в «Тамбове», — цитирует игрока издание. — У меня было семь голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира команды — семь за 28. Я вернулся, а мне снова предложили аренду. Надо было разрывать соглашение, чтобы избавиться от постоянной нестабильности».

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Окончательно расстаться с красно-белыми Мелкадзе удалось лишь в 2022-м, когда он на правах свободного агента перешел в «Сочи». За семь лет в основе «Спартака» у него набралось лишь 28 матчей без результативных действий.

Перезагрузка в Грузии

В 2024-м Георгий совершил неожиданный шаг — отправился в грузинский «Колхети». При этом у него были предложения от «Факела» и махачкалинского «Динамо» с куда более выгодными финансовыми условиями.

«Это была школа жизни. Я сознательно отправил себя в такие условия, чтобы бросить вызов самому себе. Это ментальная перестройка. Физически я не изменился, только постарел на год», — объяснял свой поступок футболист.

Вернувшись из Грузии, Мелкадзе самостоятельно, без агента, предлагал свои услуги клубам, пока не получил согласие от «Ахмата».

Второе дыхание под руководством Черчесова

Настоящий перелом в карьере наступил с приходом в грозненский клуб Станислава Черчесова. Нападающий ухватился за предоставленный шанс. После четырех стартовых поражений «Ахмат» в первой же игре под руководством нового тренера обыграл «Зенит» — команда раскрепостилась, и дела пошли в гору. Мелкадзе отмечает, что Черчесов помог ему улучшить игру спиной к воротам и выход из обороны.

В стиле леопарда

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Весной форвард был неудержим: три матча подряд его признавали лучшим игроком — с ЦСКА, «Локомотивом» и «Акроном». Даже не забив армейцам, он стал ключевой фигурой благодаря работе в прессинге, приему длинных передач и разгону атак.

Мелкадзе цепкий, техничный, с поставленным ударом (шесть голов и три ассиста в 21 матче РПЛ). На вопрос о сравнении с животным форвард сначала пошутил про слона, а затем назвал леопарда: «Внимательность и реакция. Он глазами все видит».

Дебют не за горами

Валерий Карпин признал, что Мелкадзе заслужил вызов, хотя и заметил, что нападающих на мартовский сбор вызвано много (всего четверо, включая Комличенко, Воробьева и Тюкавина). 27 и 31 марта сборная России встретится с Никарагуа и Мали. Скорее всего, в одном из этих матчей Георгий получит свой первый шанс.

Мелкадзе уже окрестили самым недооцененным форвардом страны. На фоне конкурентов он выгодно отличается умением играть спиной к воротам — навыком, который может стать решающим, когда сборная вернется к матчам с серьезными соперниками, вынуждающими играть на контратаках.