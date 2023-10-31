«Долгожданное событие»: в Подмосковье откроют новое выставочное пространство, где картины будут пахнуть по-особенному

До конца года завершится реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Каретного сарая» усадьбы Мараевых. Реставрационные работы ведутся на территории Серпуховского историко-художественного музея, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Здесь можно будет самим создавать из пазла произведения искусства, вдыхать аромат картин и заглянуть в комнату редкостей. Рассказываем, что это такое и что еще ждет посетителей в новом культурном пространстве, где некогда располагалась купеческая баня.

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ XX ВЕКА

На территории Серпуховского историко-художественного музея вовсю ведутся работы по восстановлению «Каретного сарая» площадью в 1500 квадратов. В XIX веке это огромное пространство использовалось семьей купцов Мараевых как конюшня, хозяйственная постройка для хранения транспорта и даже служило баней. А уже в наше время, точнее, в начале следующего года, здесь откроется одноименная галерея.

«Открытие галереи «Каретный сарай» – событие долгожданное и для нас, и, что более важно, для наших гостей и жителей города. Реставрация помещения началась в 2020 году, и сейчас уже полностью воссоздан архитектурный облик здания, все работы завершатся в декабре, – отметила заместитель директора Серпуховского музея по музейному продвижению и проектной деятельности Мария Ефремова. – Галерея станет выставочным пространством, где мы представим произведения русского искусства XX века из наших богатых фондов».

Для гостей галереи организуют экспозиции с предметами быта, редкими документами и картинами известных художников прошлого века, имена которых пока держатся в секрете.

АРОМАТ ИСКУССТВА

Еще одна уникальная деталь «Каретного сарая» – здесь можно будет не только созерцать предметы искусства, но и самим творить.

Фото: [ Пресс-служба Серпуховского историко-художественного музея ]

«Для юных гостей мы подготовили целую культурно-развлекательную программу, – рассказала заместитель директора по музейному продвижению. – Они смогут собирать пазлы, на которых изображены картины известных художников, раскрашивать произведения искусства в специальных раскрасках и, конечно, участвовать в познавательных викторинах и конкурсах. Также здесь будет установлен интерактивный стол с тематическими играми».

Новый аудиогид и стереонаушники создадут эффект полного погружения в атмосферу искусства, добавила Мария. А для самых любопытных посетителей в «Каретном сарае» откроют комнату редкостей, где будут представлены уникальные экспозиции музея.

«У нас собрана одна из крупнейших в Московской области коллекций произведений русского и западноевропейского искусства. Например, здесь также хранятся работы Шишкина, Айвазовского, учеников Рембрандта и других известных мастеров», – подчеркнула Мария Ефремова.

Здесь также можно будет почувствовать запах, раскрывающий темы отдельных картин, который был подобран профессиональными парфюмерами специально для экспозиций музея. А чтобы пребывание в «Каретном сарае» было еще приятнее, на территории установят специальное музейное кафе.

«Также наша галерея станет местом для проведения больших межмузейных проектов, которые сегодня у нас популярны наравне с классической экспозицией нашего учреждения», – добавила Мария Ефремова.

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