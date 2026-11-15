Просмотр социальных сетей, коротких видео и новостей перед сном для многих стал привычным вечерним ритуалом. Однако такая привычка может мешать полноценному отдыху: из-за света экрана снижается выработка мелатонина, а эмоциональный контент продолжает стимулировать нервную систему. О том, как гаджеты влияют на качество сна и когда лучше отложить телефон, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» невролог Санджар Юнусов.

Использование смартфона перед сном влияет на организм сразу несколькими способами. В первую очередь значение имеет свет от экрана. Он воздействует на светочувствительные клетки сетчатки и передает мозгу сигнал о том, что еще день и время бодрствовать.

Кроме того, нервную систему стимулирует сам контент: просмотр видео, чтение новостей и листание социальных сетей не дают организму постепенно перейти в состояние покоя.

«В итоге сон становится поверхностным, а днем человек чувствует себя уставшим, хуже концентрируется и быстрее раздражается», — отметил Юнусов.

Недостаток сна накапливается и со временем может перерасти в хронический недосып. По словам врача, это отражается не только на настроении и работоспособности, но и на обмене веществ, иммунитете и общем самочувствии.

Синий свет определенной длины волны активирует светочувствительные клетки глаз, связанные с внутренними биологическими часами.

«Мозг воспринимает такое воздействие как сигнал дневного света и снижает выработку мелатонина», — рассказал невролог.

Из-за этого засыпание может затягиваться, а качество сна — ухудшаться. Эффект становится сильнее, если экран яркий и находится близко к глазам.

Оптимально отказаться от использования смартфона и других гаджетов за один-два часа до сна. Это время поможет нервной системе успокоиться, а организму — подготовиться к отдыху.

Если полностью отказаться от телефона вечером сложно, можно включить ночной режим, который делает изображение теплее и уменьшает долю синего света. Однако эта функция не решает проблему полностью, заключил врач.