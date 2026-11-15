Соперница Полины Дибровой обратилась к Путину с просьбой о защите многодетных матерей

Бывшая супруга миллиардера Романа Товстика, Елена Товстик, воодушевленная новостями о помиловании блогера Лерчек, решила обратиться к президенту России из-за громкого спора с экс-супругом о судьбе их общих детей. Ее публичное выступление также свелось к призыву к многодетным матерям и неравнодушным людям помолиться за ее победу в суде. Об этом пишет Teleprogramma.org .

В ходе своего обращения женщина озвучила ряд громких заявлений в адрес бывшего мужа Романа. По ее утверждению, бизнесмен обладает паспортами нескольких государств и солидными активами за рубежом. Товстик убеждена, что многолетние инвестиции в американскую экономику дают ему возможность «одним днем получить грин-карту» и беспрепятственно покинуть Россию вместе с наследниками.

Кроме того, Елена заявила, что в материалах проведенной экспертизы ей якобы приписали готовность отказаться от всех детей за денежное вознаграждение. Женщина выразила опасение, что как только ребята окажутся у отца, она «больше никогда их не увидит». Стоит отметить, что никаких официальных подтверждений этим словам в открытых и иных источниках нет.

Семейная драма вокруг детей Товстиков достигла пика в конце октября, когда судебная инстанция постановила оставить пятерых несовершеннолетних ребят проживать с отцом (их старший 19-летний сын Андрей уже живет самостоятельно). Ранее Елена неоднократно делилась страхами о возможном вывозе наследников из страны и даже обвиняла Полину Диброву в том, что та без согласия матери увезла ее дочь Алису в Китай.

Финансовая сторона развода также сопровождалась разбирательствами: в сентябре 2026 года суд отклонил иск Елены об аннулировании брачного договора. По этому соглашению женщина получила загородный дом в Подмосковье, недвижимость за границей, крупную разовую сумму и пожизненные ежемесячные выплаты в размере ₽500 тыс. Представители Романа оценивают общую стоимость переданного ей имущества и средств примерно в ₽1 млрд. Сам предприниматель ранее подчеркивал, что не чинит бывшей жене препятствий в общении с детьми, однако его инициативы по мирному урегулированию конфликта остаются без ответа. Сейчас он в отношениях с бывшей женой ведущего Дмитрия Диброва.