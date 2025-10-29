В ночь на 29 октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 16 матчей, в которых были задействованы все 32 команды. Российские хоккеисты записали на свой счет восемь шайб и девять результативных передач.

Дорофеев борется за «Ришара»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев продолжает свои снайперские подвиги. В матче с «Каролина Харрикейнз» (6:3) россиянин отметился дублем, стал второй звездой матча и догнал лидеров в снайперской гонке. В борьбе за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу) Дорофеев с девятью голами делит первое место с Нэтаном Маккинноном («Колорадо Эвеланш»), Джеком Хьюзом («Нью-Джерси Дэвилз») и Коулом Кофилдом («Монреаль Канадиенс»).

Партнер Дорофеева Иван Барбашев сделал две голевые передачи и выдерживает график «очко за игру», после 10 матчей у него 10 (3+7) баллов. Форвард «Каролины» Андрей Свечников впервые забил в нынешнем сезоне, открыв счет в матче мощным броском в большинстве.

Кучеров помогает «Тампе» выбраться со дна таблицы

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ] 1/1

«Тампа Бэй-Лайтнинг» неудачно начали чемпионат (одна победа в первых семи матчах), но уже выиграли три игры подряд и отстают от зоны плей-офф всего на один гол. Главным двигателем возрождения стал Никита Кучеров. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) россиянин записал на свой счет 1+1, теперь у него 10 баллов в восьми играх. Больше среди соотечественников только у Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» (16) и Кирилла Капризова из «Миннесота Уайлд» (15).

Капризов продолжает регулярно набирать очки, но это не всегда помогает его команде. В матче с «Виннипег Джетс» (3:4) «Миннесота» потерпела четвертое поражение кряду, команда Капризова с 9 очками занимает лишь 13-е место на Западе. В этой игре Капризов забросил свою шестую шайбу в сезоне, форвард «Виннипега» Владислав Наместников — четвертую.

Дебютный гол Бардакова в НХЛ

Фото: [ ХК «Колорадо Эвеланш» ]

Дебютант «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков не всегда попадает в стартовый состав (шесть матчей в сезоне), а если попадает, то в четвертое силовое звено, где у него не так много возможностей отличиться.

В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4) Бардаков забросил первую шайбу в НХЛ. Одним из первых его поздравил бывший партнер по СКА, а ныне соперник — форвард «Дьяволов» Арсений Грицюк.

Результативный балл за передачу в этом матче записал на свой счет нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин (всего 5+3 в сезоне). Отметим самый большой айс-тайм россиянина среди всех форвардов «Эвеланш» — 20:00.

Другие достижения

Фото: [ ХК «Коламбус Блю Джекетс» ]

«Коламбус Блю Джекетс» продолжает оставаться одним из самых русских клубов НХЛ. В матче с «Баффало Сейбрз» (4:3) Егор Чинахов записал на свой счет 1+1, а Кирилл Марченко — ассист.

Также в этот игровой день результативные передачи оформили российские защитники Никита Задоров («Бостон Брюинз»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз») и Михаил Сергачев («Юта Маммот»). У последнего уже 9 (2+7) очков и девятое место в списке российских бомбардиров НХЛ.