Дорофеев вышел в лучшие снайперы сезона, дубль Ничушкина и первый гол Никишина: русский день в НХЛ

Дорофеев поучаствовал в победе над «Бостоном»

Самым результативным получился матч «Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз», в котором было заброшено 11 шайб (6:5).

«Вегасу» пришлось в начале поединка отыгрываться, и счет сравнял Павел Дорофеев. Российский форвард забросил свою шестую шайбу в сезоне и догнал по этому показателю Шейна Пинто из «Оттава Сенаторз». Также Дорофеев приплюсовал себе голевую передачу, первую в сезоне.

В составе «Брюинз» отличился защитник Никита Задоров, забросивший первую шайбу в нынешнем чемпионате. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

Форвард «Голден Найтс» Джек Айкел вышел на первое место в споре бомбардиров. В игре с «Бостоном» он оформил 1+1, а всего на его счету 11 (5+6) очков в пяти матчах.

Ничушкин вывел «Колорадо» на первое место в лиге

Фото: [ ХК «Колорадо Эвеланш» ]

«Колорадо Эвеланш» в гостях обыграли «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1. Свои первые голы в сезоне проштамповал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. В конце второго периода он забросил третью шайбу своей команды, а под занавес матча забил в пустые ворота.

«Лавины» пропустили первыми, и гол «Коламбуса» получился чисто русским. Защитник Иван Проворов открыл счет (первая шайба в сезоне) после передачи Кирилла Марченко.

«Эвеланш» вышли на первое место в лиге, набрав девять очков в пяти матчах.

Дебютный гол Никишина в НХЛ

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Защитник-дебютант «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин помог своей команде обыграть на выезде «Анахайм Дакс» (4:1). Россиянин забросил третью шайбу своей команды, для Никишина она стала первой в карьере в НХЛ. Всего же в активе защитника 4 (1+3) очка в четырех матчах.

«Каролина» возглавляет Восточную конференцию. Команда Никишина, Андрея Свечникова и Петра Кочеткова победила во всех четырех матчах на старте чемпионата — восемь очков.

Малкин помог «Питтсбургу», а Наместников — «Виннипегу»

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

«Питтсбург Пингвинз» одержали неожиданную гостевую победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2. После первого периода хозяева уверенно вели в две шайбы. Начало возвращению положил Евгений Малкин, реализовавший большинство. Для российского ветерана это первая шайба в сезоне, ранее в его активе было шесть ассистов.

Также свою первую шайбу в сезоне забросил Владислав Наместников, чем помог «Виннипег Джетс» обыграть «Филадельфия Флайерз» (4:2). У «летчиков» второй гол в чемпионате записал на свой счет Матвей Мичков.