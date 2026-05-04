Врач назвал 4 показания к удалению зуба мудрости

Решение об удалении зубов мудрости принимается строго в соответствии с медицинским протоколом, а не на основе возрастных критериев или следования стоматологическим трендам. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил Марсель Файзрахманов, врач-стоматолог-хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета.

Медик пояснил, что прямым показанием к хирургическому вмешательству является отрицательное воздействие «восьмерки» на соседний зуб. Кроме того, зуб мудрости подлежит удалению, если он постоянно травмирует слизистую щеки изнутри, царапая ее при движении челюстью.

Особого внимания требует ситуация с кариозным поражением. По словам Файзрахманова, в подобных случаях операция проводится в большинстве ситуаций, так как качественное лечение затруднено из-за анатомически неудобного расположения зуба. Еще одним основанием для удаления хирург назвал отсутствие зуба-антагониста на противоположной челюсти.

«При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не выполняет функции жевания», — сказал врач.

