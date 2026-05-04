«Пробил стену и рухнул»: в Бразилии самолет с пятью людьми на борту врезался в жилой дом сразу после взлета

Бразильский город Белу-Оризонти потрясла авиакатастрофа, которая случилась на глазах очевидцев. Легкий самолет, только что оторвавшийся от взлётной полосы, рухнул прямо на жилой дом. Пилоты не успели спастись. Пассажиры — в больнице. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Трагедия произошла днем 4 мая. Борт вылетел из аэропорта Пампулья. Но не успел набрать высоту. Пилот успел предупредить диспетчера о неполадках, а затем судно начало стремительно терять высоту. Избежать столкновения с землей не удалось. Машина на полном ходу врезалась в дом, проломив стену.

На борту находились пять человек. Два пилота получили смертельные травмы. Спасти их не смогли. Трое пассажиров ранены. Их экстренно госпитализировали. Состояние уточняется.

Жители окрестных домов в шоке. Они рассказывают, что услышали гул мотора, затем странный свист, а потом оглушительный удар. Обломки самолета оказались внутри жилого помещения. На земле, к счастью, никто не пострадал — удар пришелся в пустовавшую в тот момент комнату.

На месте работают спасатели. Расследование взяли бразильские авиавласти. Причина падения пока не названа.

