Засеяно 1% полей: в Нижегородской области стартовала посевная с опозданием

В Нижегородской области наконец дали старт посевной кампании, хотя и с заметным опозданием. Причина стандартная для этой весны — капризы погоды, которые долго не отпускали аграриев в поля. Но в последние дни температура стабилизировалась, и работу начали сразу в 15 округах. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

На данный момент засеян один процент от общего плана — около шести тысяч гектаров из запланированных 557,5 тыс. Цифра скромная, но главное, что процесс пошел. Министр сельского хозяйства Николай Денисов уточнил структуру: яровые зерновые вместе с зернобобовыми займут почти 377 тыс. гектаров, кормовые культуры — около 88 тыс. га, масличные — примерно 80 тыс., а под овощи с картофелем отведут около 14 тысяч гектаров.

Сев идет точечно по культурам и округам. Пшеницу уже сеют в Арзамасском, Гагинском, Краснооктябрьском и Шатковском округах. Ячмень — в Гагинском, Дивеевском, Пильнинском, Починковском, Шатковском и Городецком. Овес появится в Павловском, Починковском и Городецком. Горох — в Богородском, Вадском, Гагинском, Дивеевском и Сеченовском. Бобовые многолетники стартовали в Починковском, а подсолнечник — в Дальнеконстантиновском.

Но посевная — это не только сев. Параллельно аграрии занимаются озимыми: подкормлено уже почти 40 процентов их общей площади. Боронование и подкормка озимых идут практически повсеместно — во всех округах центральной зоны, кроме самого Нижнего Новгорода, в 14 округах южной зоны и в семи северных. Многолетние травы приводят в порядок в 21 муниципалитете, а боронование зяби (то есть вспаханной с осени земли) развернули в 28 округах.

Глава регионального Минсельхоза резюмировал, что старт поздний, но темпы обещают быть плотными. Основная задача сейчас — использовать погодное окно, чтобы наверстать упущенное и засеять полмиллиона гектаров. Если холода больше не вернутся, у нижегородских аграриев есть все шансы войти в нормальный рабочий ритм. Пока же — первый процент, шесть тысяч гектаров и планомерная подготовка озимых к будущему урожаю.

