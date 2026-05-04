Росмолодежь займется профилактикой деструктивного поведения среди подростков

Глава государства распорядился активизировать работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Разработанный документ призван консолидировать потенциал государства и общественных институтов для повышения результативности этой деятельности в условиях современных вызовов, включая воздействие цифровой среды .

Представленный комплекс мер включает 41 мероприятие, направленное на противодействие деструктивным проявлениям в молодежной среде. В их числе — проведение мониторинга интернет-активности, организация всероссийских конференций и обучающих семинаров, а также подготовка профильных специалистов в сфере безопасности. Разработкой документа занималась Росмолодежь при участии более 70 российских регионов и 18 федеральных ведомств, в том числе Министерства обороны, Министерства просвещения и Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось о том, что Росмолодежь представила фестиваль молодежи в ООН.