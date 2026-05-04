Телефон на экзамене — билет в никуда: правительство обрубило главную лазейку для будущих водителей

Правительство РФ скорректировало правила проведения экзаменов. Некоторые изменения вступят в силу уже в марте 2027 года, и они касаются каждого, кто собирается сесть за руль. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Теперь использование любых средств связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуры, а также других устройств хранения и передачи информации стало безусловным основанием для прекращения экзамена. Причем не только текущего — могут аннулировать и уже сданные этапы. Захочешь пересдать — получишь жесткие сроки.

Кроме того, практический экзамен теперь назначат не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. А если кандидат не уложился в полгода, то ему назначат повторную сдачу не позже 30 дней после истечения этого срока. Раньше можно было тянуть резину, сейчас — нет.

Ранее россиянам перечислили, что положить в рюкзак на случай угрозы БПЛА.