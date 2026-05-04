«Не опоздайте на две недели»: депутат назвал секретные даты высадки томатов и огурцов в мае

Май для дачника — это не шашлыки, а битва за урожай. Ошибешься с днем — и рассада погибнет. Депутат Госдумы Никита Чаплин выдал срочную памятку для всех, кто мечтает о ведрах помидоров и хрустящих огурцах. Политик назвал идеальные даты, когда земля готова принять теплолюбивых питомцев. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Чаплина, томаты требуют особого подхода. Почва должна прогреться до +15…+18 градусов, воздух — не ниже +15. Рассаде — 55–60 дней. Идеальные дни: 2, 11–13, 19–21, 28–30 мая. Пропустите — будете жевать прошлогодние соленья.

Огурцы менее капризны, но тоже не терпят спешки. Их высаживают, когда рассаде исполнится 25–30 дней. Лучшие даты: 11–13, 19–21, 26–30 мая. В открытый грунт семенами — только в конце месяца, когда минуют заморозки. А вот кабачкам повезло больше: их можно сажать 3–5, 10–15, 19–21, 25–30 мая. В каждую лунку обязательно кидают перегной, золу и суперфосфат.

Депутат призвал не надеяться на авось, а следить за прогнозом. Иметь под рукой укрывной материал — не роскошь, а спасение. Один ночной заморозок — и все, труд пропал.

