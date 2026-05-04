Более 400 лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья в 2026 году

В многоквартирных домах Подмосковья в 2026 году заменят 418 лифтов. Работы проведут в 34 округах, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Устанавливать новое оборудование начнут в июне. Наибольший объем работ проведут в Балашихе, Люберцах и Красногорске. В этих округах заменят 81, 45 и 37 лифтов соответственно.

Всего в Подмосковье с 2014 года заменили более 13 тыс. лифтов. К 2031 году планируется обновлять около 1,2 тыс. единиц оборудования в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе капитально отремонтируют около 2 тыс. МКД.