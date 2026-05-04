Три тысячи штрафов за газоны в Нижнем Новгороде: стало известно, как «Дозор» ловит автомобили

В Нижнем Новгороде весна в этом году выдалась дорогой для автомобилистов, привыкших экономить метр-другой за счет газонов. С 1 марта городская администрация через МКУ «Административно-техническая инспекция» насчитала нарушителям уже девять миллионов рублей штрафов. Повод впечатляющий, но не единичный: вынесено почти три тысячи постановлений за парковку на озелененных территориях. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Секрет такой эффективности — в автоматизации. Инспекторы больше не бегают с блокнотами, а пользуются программой «Дозор». Это умная система, которая сама распознает машины на газоне, «схватывает» номера нарушителей и моментально генерирует постановление. Владельцу приходит автоматическое уведомление — классический случай, когда технология не спит, а штраф находит водителя сам. Для пущей надежности на служебных машинах установлены фото- и видеокамеры с мониторами, так что доказательная база железобетонная.

А что делать тем, кто надеялся на «умную» хитрость — снять номера перед тем, как заехать на траву? Здесь логика города другая. Если у автомобиля, паркующегося на газоне, нет номеров, его просто эвакуируют на штрафстоянку. Личность владельца все равно установят, после чего добавят к эвакуации еще и административную ответственность.

Таким образом, девять миллионов рублей за полтора месяца — это не просто статистика, а сигнал системы. Камеры и «Дозор» работают автоматически и без выходных. Сэкономить минуту на поиске парковки теперь чревато потерей куда больших денег, а в случае с безнадежным эвакуатором — еще и нервов. Газон окончательно перестал быть парковочным местом, что, возможно, и к лучшему для самого города.

