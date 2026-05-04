31 подтягивание, 91 отжимание: девятилетняя девочка из Уфы выиграла все дисциплины «Народных Игр ГТО»

Алиса Загураева приехала на Всероссийский финал четвертого сезона «Народных Игр ГТО» в Сириус и уехала абсолютной чемпионкой. Она выиграла все дисциплины, доступные для участников от 6 лет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Цифры, которые выдала юная спортсменка, заставят позавидовать даже матерых физкультурников. За две минуты Алиса 31 раз подтянулась на турнике. 91 отжимание. 76 раз за минуту прокачала пресс. Прыгнула в длину на 210 сантиметров — почти как взрослый мужчина. И это не все: 10 подъемов переворотом, 25 берпи и гибкость 27 сантиметров.

В Министерстве спорта Башкортостана уже отчитались о победе, назвав Алису абсолютной рекордсменкой. Для обычной школьницы такие результаты — чистая фантастика. Но она не фантастика, она реальность.

