«Невероятная поддержка»: в Дагестане за месяц собрали рекордный миллиард рублей для пострадавших от наводнений

Жители республики и тысячи неравнодушных со всей страны показали, что значит настоящее единство. Благотворительный сбор, запущенный 29 марта, собрал астрономическую сумму — один миллиард рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Уже в первый час после старта пользователи перевели более двух миллионов рублей. А всего за месяц откликнулись свыше 380 тысяч человек и организаций. Не только из России — помогали даже из-за рубежа.

Особенно впечатляют анонимные пожертвования. Некто перевел 30 миллионов рублей в первые сутки. Десятки участников расстались с суммой более миллиона рублей, а максимальный перевод достиг 58 миллионов. Эти деньги пойдут тем, кто потерял жилье и имущество во время страшных наводнений.

