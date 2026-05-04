«Бомба замедленного действия». Пачка чипсов в день убивает мозг

Специалисты из австралийского Университета Монаша установили, что употребление ультрапереработанной пищи напрямую сказывается на работе головного мозга, ухудшая когнитивные способности человека. К таким выводам они пришли после анализа рациона и когнитивных функций более 2,2 тыс. добровольцев среднего возраста.

Как сообщает издание Daily Mail, в ходе исследования выяснилось, что у любителей продуктов глубокой переработки (в частности, чипсов) наблюдались проблемы с концентрацией внимания. Полученные данные также свидетельствуют о снижении их когнитивных способностей .

Ведущий автор исследования, биохимик Барбара Кардосо, пояснила, что в процессе промышленной обработки такая еда лишается значительной доли полезных микроэлементов. При этом она насыщается опасными для здоровья веществами, например акриламидом, который появляется при жарке крахмалистых продуктов, а также фталатами и бисфенолами. Эти химические соединения способны вызывать расстройство мозгового кровообращения вследствие поражения сосудов .

Практические выводы исследования таковы: каждые дополнительные 10% ультрапереработанных продуктов в ежедневном меню (что сопоставимо с одной стандартной пачкой чипсов) негативно отражаются на функциональности мозга .

