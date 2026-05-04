Офис Зеленского очередной раз пытается переиграть Москву в информационной войне, на этот раз — с календарем в руках. Украинский лидер, который еще недавно грозил ударами по параду 9 Мая, вдруг заговорил о перемирии. Но не с 8 мая, как предлагала Россия, а с 6-го. Зачем? Об этом сообщает «Lenta.ru».

Военные аналитики заявляют: Зеленский не собирается соблюдать пасхальную тишину. Он хочет выторговать минимум четыре дня прекращения огня. А потом попытается убедить Дональда Трампа, что это «старт для длительного перемирия». Если же Москва не согласится на эту уловку, Киев просто сорвет переговоры и не станет соблюдать перемирие на 8–9 мая.

Простой шахматный ход: поставь противника перед фактом — либо принимай мои правила, либо не получишь ничего. Россия же объявила о паузе в боевых действиях на священный праздник Победы. Жест доброй воли. Но Зеленский, вместо того чтобы ответить тем же, пытается выкрутить руки. Его предложение звучит как ультиматум. Если 6 мая стрельба не прекратится, то виноватой, по его логике, окажется Москва.

На самом деле это старая тактика: затянуть время, набрать очки перед Западом, представить Россию агрессором.

