Игра в «крота»: эксперт раскрыл, почему 92% блокировок VPN-сервисов не панацея

В заголовках последних дней громко заявили о грядущей блокировке 92% всех VPN-сервисов в России чуть ли не до 2030 года. Информация выглядела угрожающе, но, как часто бывает, детали оказались важнее цифр. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с Hi-Tech Mail поспешил внести ясность: Роскомнадзор на самом деле не планирует тотального уничтожения подавляющего большинства средств обхода блокировок. Речь совсем о другом. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

По его словам, эти 92% — не процент сервисов, которые планируется заблокировать, а показатель средней эффективности самих ограничений. Ведомственный документ говорил о «среднем уровне эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок за счет сигнатур». Простыми словами: из всех попыток перекрыть конкретные технические признаки работы VPN, 92% попыток действительно приводят к цели. То есть блокировки как процесс достаточно результативны — с технической точки зрения. Но Казарян подчеркивает: это общая абстрактная цифра, которая на деле ничего не гарантирует, и ведомства вообще не ставят себе заведомо невыполнимых KPI.

Эксперт добавил, что парадокс в том, что высокая эффективность разовых блокировок совершенно не решает проблему целиком. Казарян проводит отличную аналогию с аркадной игрой whack-a-mole («ударь крота»), где из разных отверстий постоянно выскакивают механические зверьки, и игрок бегает с молоточком, пытаясь всех перебить. Здесь то же самое: порог создания новых средств обхода настолько низок, а их количество настолько велико, что блокировка одних не имеет смысла из-за мгновенного появления десятков других. В глобальном масштабе бесконечная игра в «убей крота» сводит на нет любые успехи локальных зачисток.

По его мнению, итог этой истории двоякий. С одной стороны, россиянам беспокоиться о массовой и окончательной гибели 92% VPN-сервисов до 2030 года не стоит — такого плана просто нет, с другой — сама по себе игра с блокировками будет продолжаться всегда: ведомства будут повышать свою «среднюю эффективность», а новые протоколы и методы обхода будут возникать с той же скоростью, с какой их пытаются прибить молоточком.

Ранее президент ГК InfoWatch и соучредитель «Лаборатории Касперского» заявила, что полностью заблокировать VPN технически невозможно.