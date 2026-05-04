«Ни туда, ни сюда»: в башкирском Салавате трамваи встали из-за долгов — рабочие не могут добраться до заводов

В башкирском городе Салават случился транспортный коллапс, которого не видели годами. 4 мая здесь встали все трамваи. Причина — не поломка и не снегопад, а банальная неоплата счетов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

МУП задолжало энергетикам около 3 млн рублей, они просто отключили рубильник. В итоге целые районы города оказались отрезанными от работы. Сотни сотрудников не могут добраться до проходных. Люди в панике: автобусы не справляются, маршрутки забиты, а трамваи стоят.

В самом трамвайном управлении сначала заявили, что отключение продлится всего день-два. Потом пообещали запустить движение через три дня. А затем и вовсе назвали сроки до 14 мая. Директор предприятия уже заверил, что деньги на погашение долгов вот-вот выделит местная администрация.

