«Шкаф, стулья и розетки». В Одинцово сдают в аренду неотапливаемую лоджию

В подмосковном муниципалитете Одинцово на платформе ЦИАН появилось необычное предложение об аренде жилья. Арендодатель сдает застекленную, но без отопления лоджию общей площадью 10 квадратных метров. Первыми на данное объявление обратили внимание подписчики телеграм-канала «Москвач • Новости Москвы».

Согласно тексту публикации от собственника, данный объект располагается в доме на 13-м этаже 17-этажного здания. Время пути пешком до железнодорожной станции «Одинцово» занимает около семи минут. В описании уточняются условия: «Сдается застекленная лоджия, на теплое время суток, неотапливаемая. Имеется освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, необходим свой матрас. В соседней комнате проживают пара мужчин. В квартире есть холодильник, плита, чайник, стиралка» .

Владелец добавил, что в многоквартирном доме работают аптечный пункт, парикмахерская и пункт выдачи интернет-заказов. В объявлении также указано, что заселяться разрешается с детьми и домашними питомцами.

