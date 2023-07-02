«Дубовый» туризм: рассказываем об исторических деревьях Московской области, которыми стоит полюбоваться этим летом

В музее-усадьбе Достоевского «Даровое» оздоровили старые деревья, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Причем ландшафтный парк в усадьбе сохранился с конца XVIII века, пережив все исторические катаклизмы. Рассказываем, какие еще исторические деревья есть в регионе. Ведь лето – самое время любоваться на этих исполинов во всей красе.

ИЗ ДЕТСТВА ДОСТОЕВСКОГО

Огромные липы и дубы «Дарового» под Зарайском помнят Достоевского маленьким мальчиком. В свою очередь, живописная местность так врезалась в память ребенка, что спустя годы Достоевский описал ее во многих произведениях: «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот». Например, имение старика Карамазова, куда он давал поручение второму сыну Ивану по поводу продажи лесной дачи, называлась Черемошней – как деревня возле Дарового. Туда маленький Федя Достоевский бегал играть с крестьянскими детьми.

Для сохранения ценнейших деревьев стартовал проект по их оздоровлению. В первый этап работ включили 30 экземпляров, в том числе семь дубов-великанов, возраст которых приближается к 300 годам! Их тщательно обследовали, чтобы выявить пустоты, гниль, притаившихся вредителей. Дупла заделали, засохшие ветки спилили. В общем, сделали все необходимое!

Если бы эти деревья могли говорить, они бы рассказали, как семья Достоевских любила пить чай из самовара под их ветвями.



ИСПИСАННЫЕ ПУШКИНЫМ БЕРЕЗЫ

«Переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов» – писал Пушкин о старом дубе. И действительно, 100 лет для человека – глубокая старость, а для дуба, лиственницы, ясеня – самый расцвет. Они живут и по 300 лет.

В Больших Вяземах, связанных с детством Пушкина, четыре лиственницы признаны памятниками природы. Самого поэта они вряд ли застали, так как появились в имении в конце 1830-х гг. А вот аллея из 48 лип в селе Захарово помнит поэта. Ей уже 220 лет.

«Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамье. Прежде вокруг липы стояло несколько берез, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушкина», – писал поэт Николай Берг, посетивший Захарово после смерти «солнца русской поэзии».



А еще есть Сосна Марины Цветаевой возле музея поэтессы в Королеве. И Дуб Анны Карениной в Балашихе, где на станции Обираловка бывал Лев Толстой, – этим деревьям порядка 150 лет.

Фото: [ Сосна Цветаевой - фото Валентина Филиппова ]

«ПОЗИРОВАЛ» РЕПИНУ И ЛЕВИТАНУ

250-летний 30-метровый дуб в парке музея-заповедника «Абрамцево» под Сергиевым Посадом увековечен не писателями, а художниками. Искусствоведы предполагают, что именно он изображен на картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею», «позировал» для пейзажных этюдов Поленова, Левитана, Репина. Его раскидистой кроной любовались Гоголь, Аксаков, Тургенев, гостившие в Абрамцеве.

Этот дуб стал «Российским деревом года – 2021», его выбрали на национальном конкурсе большинством голосов.

Фото: [ Дуб в Кривякино - источник treeportal.ru ]

В этом году на сайте проекта вновь есть подмосковный участник – под № 44 идет дуб из усадьбы Кривякино под Воскресенском. Здесь прошли юные годы «русского Вальтера Скотта» – писателя Ивана Лажечникова.