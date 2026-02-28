Парижский рынок недвижимости десятилетиями оттачивал искусство превращения любого чердачного пространства в жилые метры. Результатом стал уникальный архитектурный феномен: крошечные студии, где душевая кабина может стоять вплотную к кровати, а туалет при этом остается общим на этаже. Путешественник и тревел-блогер Марк Еремин в своем Дзен -канале разобрался, почему в столице Франции душ часто оказывается «вхож» в квартиру, а унитаз — нет.

Наследие эпохи Османа: комнаты для прислуги

По словам Марка Еремина, корни этой бытовой аномалии уходят в архитектуру XIX — начала XX века. В те времена верхние этажи доходных домов отводились под так называемые chambres de service — маленькие и дешевые комнаты для прислуги.

Как отмечает путешественник, изначально в таких помещениях не предполагалось наличие индивидуальных удобств. Проектировщики ограничивались одним санузлом «на площадке» ( WC sur le palier ), так как это было экономически выгодно владельцу и проще в плане прокладки коммуникаций. Со временем формат прислуги исчез, но город не смог отказаться от этих площадей, переделав их в бюджетные студии для студентов и туристов.

Технический парадокс: почему душ поставить проще

Главный вопрос, который возникает у человека, привыкшего к российским или немецким стандартам жилья: почему при перепланировке душ «влез», а унитаз — нет? Еремин объясняет это простой физикой труб.

«Серые стоки»: Душ и раковина подключаются к тонким трубам, которые сравнительно легко врезать в существующие стояки водоснабжения и канализации, проходящие рядом с кухнями.

Сложность канализации: Для унитаза требуется труба значительно большего диаметра, соблюдение строгих углов уклона и специфическая вентиляция.

По наблюдениям эксперта, в старом фонде Парижа такая модернизация часто упирается в конструктив здания. Любое вмешательство в общие сети требует согласия собрания собственников ( copropriété ), которые далеко не всегда готовы одобрять шумные и рискованные работы ради соседа сверху.

Юридическая лазейка и маркетинг

Интересно, что французское законодательство долгое время поддерживало существование таких «недостудий». Как сообщает Марк, правила «достойного жилья» ( logement décent ) в общем случае требуют наличия санузла внутри. Однако для однокомнатных квартир допускается исключение: туалет может находиться в том же здании, если к нему обеспечен приватный доступ.

Путешественник также подчеркивает маркетинговый аспект этой проблемы. По его мнению, наличие собственного душа значительно повышает класс жилья в глазах арендатора.

«Душ решает главную бытовую задачу — гигиену без очередей и зависимости от соседей. Наличие пометки „douche dans la chambre“ (душ в комнате) звучит как преимущество, в то время как общий туалет воспринимается как досадная, но терпимая мелочь», — поясняет Еремин.

Обратная сторона парижского жилья

Сегодня в Париже насчитывается более 114 тыс. подобных комнат под крышей. Для краткосрочного туриста это может показаться «атмосферным» приключением, но для многих жителей это признак нехватки доступного жилья.

Марк Еремин рекомендует при выборе аренды в Париже внимательно изучать не только фотографии, но и юридический статус помещения. Крохотные комнаты иногда вообще не предназначены для постоянного проживания из-за отсутствия нормальной вентиляции или критически малой площади.