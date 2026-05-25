Мозг мужчины заметно меняется после рождения ребенка, даже несмотря на то, что отцу не приходится проходить через беременность и роды, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование ученых из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии. Сканирование мозга 25 отцов показало: в первые недели после появления малыша запускается быстрая перестройка нейронных связей.

В первые 12 недель после родов у мужчин постепенно уменьшается объем серого вещества в некоторых областях мозга. Это может звучать тревожно, но ученые объясняют: такое «сокращение» часто означает не деградацию, а настройку мозга под новые задачи. Ненужные связи ослабевают, важные — становятся эффективнее.

Самые сильные изменения заметили в первые шесть недель. Перестройка затронула зоны, связанные с вниманием, эмоциями, зрительным восприятием и обработкой информации.

Позже, между 12-й и 24-й неделями, некоторые области, наоборот, увеличивались в объеме. Например, менялась передняя поясная кора, важная для распределения внимания и ожидания задач. Это похоже на подготовку мозга к новой реальности: младенец требует постоянной реакции, бдительности и заботы.

Также ученые отметили изменения в миндалине, связанной с эмоциями, привязанностью и родительской настороженностью, а также в областях, связанных с дофаминовой системой.

Исследование небольшое, но вывод трогательный и важный: отцовство — не просто социальная роль. Оно буквально перестраивает мозг мужчины под заботу о ребенке.