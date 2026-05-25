Летучая мышь укусила парня в Подмосковье: врачи начали экстренную вакцинацию от бешенства

20-летний житель Пушкинского городского округа обратился в травмпункт Красногорской клинической больницы с укусом правой руки — его покусала летучая мышь. Врачи немедленно начали экстренную вакцинацию от бешенства, несмотря на то, что животное выглядело здоровым. Об этом пишет «REGIONS».

Как рассказали СМИ в пресс-службе клиники, промедление в таких случаях недопустимо. Летучие мыши — природные резервуары опаснейших болезней. Первое место среди них занимает бешенство: вирус поражает центральную нервную систему и без своевременных мер приводит к летальному исходу. Кроме того, рукокрылые переносят вирус Эбола и являются носителями различных коронавирусов, способных мутировать и передаваться человеку.

Медики подчеркивают: любой контакт с диким животным, особенно укус или ослюнение, требует незамедлительного визита в медучреждение. До приезда врачей нужно промыть рану водой с мылом, а если возможно — запомнить детали о животном. Категорически нельзя трогать, ловить или прогонять голыми руками летучих мышей: они не нападают первыми, но в целях самообороны могут укусить или поцарапать.

