Никола Робертс из Girls Aloud родила дочь от футболиста Митчелла Хана

40-летняя певица Никола Робертс, известная миллионам поклонников по группе Girls Aloud, стала мамой, сообщает The Voice. Она родила девочку от своего избранника, 45-летнего футболиста Митчелла Хана. Новость о пополнении в семье артистка сопроводила трогательными снимками в социальных сетях. Поклонники и друзья тут же принялись поздравлять счастливую маму.

Беременность, увы, была непростой. На 22-й неделе певице потребовалось оперативное вмешательство. А в январе Робертс была вынуждена отказаться от финальных выступлений на шоу в лондонском Вест-Энде, чтобы сохранить беременность. Врачи рекомендовали ей строгий постельный режим в последнем триместре.

К счастью, все закончилось благополучно. Девочка родилась на 38-й неделе, ее вес составил 6,5 фунта (почти 3 кг).

Робертс стала последней из участниц Girls Aloud, кто познал радость материнства. Так, у Шерил Коул подрастает девятилетний сын, Кимберли Уолш и Надин Койл также воспитывают детей. А вот Сара Хардинг, ушедшая из жизни в 2021 году, не успела стать матерью.

Для фанатов группы рождение дочери Николы стало особенно трогательным событием — словно замкнулся круг, и солистки, пережившие взлеты, падения и потери, наконец обрели тихое семейное счастье.

