Две сенсации в четвертьфиналах «Ролан Гаррос»: казахстанец Бублик и француженка из четвертой сотни рейтинга

На грунтовом турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже определились все участники четвертьфинала в мужском и женском одиночном разрядах.

У мужчин борьбу за титул продолжают Янник Синнер (Италия) ­— Александр Бублик (Казахстан), Лоренцо Музетти (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США), Томми Пол (США) ­­— Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

У женщин за выход в полуфинал поспорят Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвень Чжэн (Китай), Элина Свитолина (Украина) — Ига Швентек (Польша), Мирра Андреева (Россия) — Луа Буассон (Франция), Мэдисон Киз (США) — Коко Гауфф (США).

Из несеянных теннисистов до этой стадии добрались только Александр Бублик (62-я ракетка мира) и Луи Буассон (361-я).

Высший успех для уроженца Гатчины

Фото: [ АТР ]

27-летний уроженец Гатчины Александр Бублик никогда не забирался так высоко на турнирах Большого шлема. В 2016 году россиянин принял решение выступать за Казахстан, с тех пор он выиграл четыре титула в одиночном разряде, а в прошлом году даже добирался до 17-го места в рейтинге.

Нынешний «Ролан Гаррос» стал настоящим звездным часом для Бублика. Бывает, что теннисист с не самым высоким рейтингом пробивается до такой стадии турнира благодаря удачной сетке, стечению обстоятельств. Но представитель Казахстана всего добился сам, выбив из турнира двух игроков из топ-10 — британца Джека Дрейпера (5-й номер рейтинга) и австралийца Алекса Де Минаура (9-й).

«Ребят, я нормально тренируюсь. Не думайте, что я играю по полчаса в день. Работаю я много, просто на своих условиях. Просто для меня теннис и остальная жизнь — 50/50, равные приоритеты. А не так, что 90% теннису, а там посмотрим, смогу ли я в 40 лет вообще ходить», — объяснил весельчак Бублик.

В четвертьфинале ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Такого на ТБШ не было восемь лет

Фото: [ WTA ]

Француженка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой в четвертьфиналах турниров Большого шлема с 2017 года. В 1/8 финала она сенсационно выбила из турнира третью ракетку мира американку Джессику Пегулу — 3:6, 6:4, 6:4.

На «Ролан Гаррос» 22-летняя Буассон попала благодаря wild card. До Пегулы она прошла бельгийку Элизу Мертенс (24-й номер рейтинга), украинку Ангелину Калинину (113-й) и соотечественницу Эльзу Жакмо (138-й).

Высшим рейтингом в карьере Буассон была 152-я позиция. За время выступлений на корте она заработала $148 тыс. Ее соперница в четвертьфинале Мирра Андреева только в этом сезоне выиграла два «Мастерса» и заработала около $3 млн. В прошлом году россиянка дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала и на меньшее сейчас не согласна.