Этой победы ждали 12 лет: Мирра Андреева — четвертая россиянка, покорившая турнир Большого шлема

Российский женский теннис давно не знал такого успеха, как на завершившемся Открытом чемпионате Франции. Мирра Андреева взяла свой первый титул на турнирах Большого шлема, Диана Шнайдер впервые в карьере дошла до полуфинала на мейджорах, Анне Калинской чуть-чуть не хватило в четвертьфинале.

Путь Мирры к успеху

19-летняя уроженка Красноярска стремительно влетела в мировую элиту. С момента ее дебюта в туре WTA Мирре прочили большое будущее. Два года назад она уже добиралась до полуфинала на «Ролан Гаррос».

Сезон 2025 года начался для Андреевой феерически. Россиянка выиграла два «тысячника» подряд — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Причем на турнире в США Мирра побила первую и вторую ракетки мира — Арину Соболенко и Игу Швентек. Правда, во второй половине сезона наступил жестокий спад. Мирра проигрывала теннисисткам явно ниже уровнем и много психовала. Потребовалась помощь специалистов и кропотливая работа над собой, чтобы обрести прежнюю уверенность и не разваливаться по ходу игр. И в этом сезоне мы увидели прежнюю Андрееву, которую не выводят из себя мелкие неудачи.

На нынешнем «Ролан Гарросе» россиянка отдала соперницам всего один сет — во втором круге испанке Марине Бассольс-Рибере. Мирра подчеркивала, что год назад она бы такой матч проиграла, но теперь теннисистка не думает о возможном поражении, а просто играет розыгрыш за розыгрышем.

В какой-то степени восьмой ракетке мира повезло. В Париже Мирра не сыграла ни с кем, кто находится выше нее в рейтинге: фавориты турнира вылетали еще до встречи с россиянкой.

Андреева последователь переиграла Фиону Ферро (Франция), Бассольс-Риберу, Мари Бузкову (Чехия), Жиль Тайкманн (Швейцария), Сорану Кырстя (Румыния), Марту Костюк (Украина) и в финале Майю Хвалинску (Польша).

Да, соперницы ниже рейтингом, но, например, опытная Кырстя показывает едва ли не лучший теннис в карьере, а Костюк шла на впечатляющей серии из 17 побед подряд на грунте — на турнире в Мадриде она обыграла в финале Андрееву.

На «Ролан Гарросе» Мирра набирала постепенно. Если первые матчи по качеству получились так себе, то во вторую неделю россиянка своих соперниц уничтожала.

Предшественницы

Фото: [ Мария Шарапова/WTA ]

Мирра Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир Большого шлема. Вообще, «Ролан Гаррос» — любимый турнир для россиянок, из девяти побед на ТБШ пять одержаны в Париже.

В 2004 году список российских победительниц на мейджорах открыла Анастасия Мыскина. Тот год был уникальным для россиянок: следом Мария Шарапова взяла Уимблдон, а Светлана Кузнецова победила на US Open.

В 2009 году «Ролан Гаррос» покорился и Кузнецовой, а Шараповой даже дважды — в 2012 и 2014 годах. Мария — самая титулованная россиянка в женском теннисе, всего у нее пять побед на мейджорах, она сумела собрать карьерный Большой шлем, то есть побеждала на всех четырех турнирах. Последняя российская победа на ТБШ — Шараповой, 12 лет назад на «Ролан Гаррос».

Мирра не скрывает, что Шарапова — ее кумир. И Мария очень серьезно относится к свой «подопечной», вот и в Париж прилетала поддержать соотечественницу.

Слова Мирры

Фото: [ WTA ]

Мирра пришла в теннис со своим неповторимым, почти детским обаянием. Сейчас ей 19, уже точно не ребенок, но теннисистка старается нести в мир чистые искренние эмоции. После победы на «Ролан Гаррос» Мирра сказала много, выберем ее самые важные слова.

«Я очень много визуализировала. Не только этот турнир. У меня были мечты, было много мыслей о том, как это случится, случится ли вообще, когда это случится и где. И в реальности все оказалось намного лучше, чем было в моих мечтах. Потрясающе смотреть на этот трофей, осознавать, что все сбылось и я могу называть себя чемпионкой «Большого шлема».

«В эти две недели я чуть лучше справлялась с нервами. Но начало турнира было сложным, врать не стану. У меня были эмоциональные матчи и эмоциональные моменты на корте. Перед полуфиналом и финалом я разговаривала со своим психологом – думала, что это поможет мне правильно настроиться на самые важные матчи в жизни. Я хотела как можно лучше подготовиться, и она дала мне много хороших советов и много техник, которые можно использовать на корте, чтобы лучше и легче справиться с этими ситуациями на корте. Так что ее вклад в эту победу нельзя недооценить».

«Я смотрела много матчей Роджера Федерера в Париже. И, конечно, у меня никогда не будет такой ауры — ни у кого не будет. Но я хотела немного подражать его поведению на корте, потому что он мне очень нравился. Может быть, это мне помогло. Я хотела хорошо выглядеть на корте, не срываться, не злиться на себя. Людям же тоже приятнее смотреть, когда игроки борются и соревнуются».

«Об образе для фотосессии хочу сначала поговорить с мамой. Узнаю, что она думает. С сестрой тоже поговорю. Пока никаких идей нет, но я в целом люблю натуральные макияж, прическу, наряды. Ничего суперяркого, экстравагантного не делаю. Так что думаю, все будет в таком цветочном, девчачьем виде».