Хвостатый предатель: собака сдала приставам должника по алиментам, затаившегося в диване

Верный друг оказался самым опасным врагом для нижегородского алиментщика — собственная собака выдала его приставам, когда он забился в диван и отчаянно цеплялся за каркас, не желая вылезать. Об этом сообщает РИА Новости.

В Нижнем Новгороде сотрудники ФССП пришли в квартиру к злостному неплательщику, который задолжал на содержание несовершеннолетнего сына более 220 тысяч рублей. Уведомления мужчина благополучно игнорировал, поэтому в отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ и объявили в федеральный розыск. При осмотре жилья правоохранители заметили странное поведение пса — тот нервно крутился возле дивана и активно принюхивался к сиденью.

Силовики решили проверить подозрительный предмет мебели и, откинув верхнюю часть, обнаружили затаившегося хозяина. Тот не собирался сдаваться без боя — изо всех сил вцепился в конструкцию дивана и отказывался покидать свое убежище. Однако это не помогло, и беглеца извлекли на свет.

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