Эту Испанию не остановить: сбылись тревожные предчувствия Дешама

Хроника голевой перестрелки

Два гранда начали матч в высочайшем темпе, создавая большое количество моментов. Счет могли открыть и французы, но Тео Эрнандес зарядил в перекладину. А на 22-й минуте счет открыл Нико Уильямс, использовав голевую передачу Микеля Оярсабаля.

Через три минуты Оярсабаль ассистировал уже Микелю Мерино. 2:0 — после первого тайма.

Французы пытались отыграться и имели неплохие команды. Но команде Дидье Дешама все время нужно было действовать с оглядкой: у Испании впереди дежурил Ламин Ямаль, каждым своим действием создававший остроту.

В начале второго тайма 17-летний гений перехватил мяч и убежал к воротам. Адриену Рабьо пришлось фолить ­— пенальти реализовал сам Ямаль. Еще через минуту испанцы довели счет до неприличного: Педри замкнул передачу Уильямса.

На 59-й минуте французы наконец-то распечатали ворота соперника: Килиан Мбаппе забил с пенальти. Но вскоре Ямаль оформил дубль и восстановил разницу в четыре мяча.

Фото: [ УЕФА ]

Франция все равно не теряла надежды отыграться. Помогли замены. Райан Шерки забил второй мяч «трехцветных», затем Даниэль Вивиан срезал мяч в свои ворота, а уже в компенсированное время Рандаль Коло-Муани забил головой после навеса Шерки.

Предчувствия не подвели Дешама

Накануне матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал Испанию сильнейшей командой Европы и мира. Специалист отметил изменения в игре будущего соперника: Испания традиционно хороша в контроле мяча, но теперь еще и получила быстрых игроков, таких как Ямаль и Уильямс, которые создают больше остроты.

Дешам как в воду глядел: Ямаль забил дважды, у Уильямса гол и передача, и оба терзали французскую оборону.

Фото: [ Ламин Ямаль/УЕФА ]

Франция впервые за 56 лет пропустила пять голов в одном матче. При этом Дешам считает, что его команда играла лучше и создала больше моментов.

«Мы превосходили Испанию в игре. Это очень высокий уровень, и, учитывая молодость нашего состава, это сослужит нам хорошую службу. Я стараюсь сохранять ясность ума, нет необходимости отбрасывать все, что было в этом матче. Когда пропускаешь пять голов, это значит, что не все сделано правильно, но это самый высокий уровень», — пояснил главный тренер французов.

Кто остановит эту команду

Матч Испания ­— Франция установил рекорд финальной части Лиги конференций по результативности. До этого на стадии полуфиналов и финала самым голевым был матч Франция — Бельгия в полуфинале турнира 2021 года (3:2). В 2023-м Нидерланды и Хорватия забили шесть мячей (2:4), но два из них хорваты провели в экстратайме.

Команда Луиса де ла Фуэнте находится в потрясающей форме. Год назад Испания выиграла Евро. Последний раз она проигрывала 19 матчей тому назад в марте прошлого года — в «товарняке» сборной Колумбии (0:1). Меньше двух мячей испанцы забивали в последний раз в октябре, когда обыграли Данию на групповом этапе Лиге конференций (1:0).

В финале Лиги конференций Испания сыграет с Португалией, которая одержала волевую победу в полуфинале с Германией (2:1). Испанцы являются действующими победителями турнира.