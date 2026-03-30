«Факел» близок к РПЛ, яркая «Родина», Березуцкого могут уволить: что происходит в Первой лиге

Сильнейшие национальные чемпионаты встали на паузу из-за игр сборных, но низших дивизионов это не касается. В российской Первой лиге страсти кипят без перерывов. Портал «Подмосковье сегодня» обратил внимание на второй по силе дивизион российского футбола.

Уверенный ход «Факела»

Воронежский «Факел» близок к возвращению в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В сентябре воронежцы пережили смену главного тренера: Игоря Шалимова заменил знакомый «Факелу» Олег Василенко. При этом и при прежнем тренере положение команды не было критичным, шли на втором месте. Но уж слишком унылой выглядела игра команды.

Василенко добавил баланса, и осенний отрезок чемпионата «Факел» завершил шестью победами подряд, а вернувшись весной обыграл своего изначально главного конкурента «Урал» с любимым счетом (1:0) — всего таких побед в активе воронежцев 9 из 16. Правда, потом продвижение немного застопорилось — три игры без побед подряд, хотя в них «Факел» пропустил всего один мяч.

Надежность в обороне — главное, что отличает команду: 12 пропущенных в 25 матчах. Ничьи с «Черноморцем» и «КАМАЗом» и поражение от «Ротора» не особо повлияли на положение «Факела» в таблице (от третьего места восемь очков плюс матч в запасе) — накопленного жирка хватает для уверенного лидерства, а какого-то кризиса в игре не наблюдается. Просто в трех последних матчах воронежцам не повезло с реализацией, хотя моменты были. А одного гола им, как правило, для победы хватает.

Взлет «Родины»

Созданная бизнесменом Сергеем Ломакиным (тем самым, что владеет еще и кипрским «Пафосом») столичная «Родина» показывает самый яркий атакующий футбол во всей лиге. Весной москвичи вытеснили «Урал» со второй строчки, а в воскресенье, 29 марта, разнесли екатеринбуржцев в очной встрече — 3:1 (гол престижа уральцы забили уже в компенсированное время). Таким образом, «Родина» уже на четыре бала оторвалась от зоны стыковых матчей и имеет хорошие шансы выйти в РПЛ напрямую.

«Родина» забила больше всех (42 мяча) и на первом месте идет по ожидаемым голам (xG 45,39). Москвичи опережают всех по количеству ударов (355) и ударов в створ (156), делят лидерство по владению с мячом с тульским «Арсеналом» (58%), находятся в первой тройке по числу точных передач и удачных обводок.

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный заявил, что команда готова к РПЛ.

«Я смотрю некоторые матчи Премьер-лиги: там на отдельных позициях выступают игроки, которые в сравнении с нашими... Должно быть наоборот. Потому что некоторые футболисты, которые играют в «Родине» и РПЛ — это просто небо и земля. Для меня», — сказал Бессмертный.

В составе команды и на самом деле немало игроков, которые уже выступали в РПЛ, в том числе и за клубы первой половины. Леон Мусаев поиграл за «Зенит», Солтмурад Бакаев — за «Рубин», Астемир Гордюшенко отметился в ЦСКА. Сам Бессмертный сыграл шесть матчей в РПЛ за «Динамо». Лучший бомбардир команды Артем Максименко (12 мячей), забивший один из мячей «Уралу», как раз за екатеринбуржцев в РПЛ дебютировал.

Березуцкий под угрозой увольнения

«Урал», считающийся самым богатым клубом лиги, лихорадит весь сезон. В декабре екатеринбуржцы назначили главным тренером известного в прошлом защитника ЦСКА и сборной России Василии Березуцкого. А теперь поговаривают уже о его увольнении.

Весну команда начала безобразно. Проиграли главным конкурентам — «Факелу» и «Родине», а еще сгорели дома «Енисею» (2:4). В игре с красноярцами «Урал» вел 2:1, но пропустил три в концовке. Березуцкий назвал этот отрезок «десятиминуткой хаоса».

По данным «РБ Спорт», «Урал» рассматривает вариант с заменой Березуцкого на Александра Сторожука. В любом случае, побороться за прямую путевку уральцам будет очень сложно, учитывая очковый запас «Факела» и сумасшедшую форму «Родины».

Антикризисный Ташуев

Есть в Первой лиге и примеры удачной смены тренера. Красноярский «Енисей» расстался с Андреем Тихоновым и пригласил на смену ему 67-летнего Сергея Ташуева», обладающего репутацией «антикризисного» тренера. Ташуев и сам сказал, что его ниша — спасать и выживать.

К моменту назначения Ташуева «Енисей» находился на 13-м месте с 23 очками после 21 тура. В пяти весенних матчах красноярцы набрали 11 очков (три победы, две ничьи). У «Урала» Березуцкого, для сравнения, на этом отрезке четыре очка.

«Енисей» после бравого рестарта включился в борьбу за место в зоне стыковых матчей. Хотя команда и занимает 10-ю позицию, от четверки ее отделяет всего пять очков. Плотность в этой части таблицы очень велика. Если с первой тройкой, кажется, все ясно, то на четвертое место, дающее право побороться за путевку в РПЛ в стыках, претендуют восемь команд. Пока эту строчку занимает «Ротор» (39 очков), в погоне участвуют «КАМАЗ» и костромской «Спартак» (по 38), «Челябинск» (37), «Нефтехимик» и «Арсенал» (по 35), «Енисей» (34), «СКА-Хабаровск» (33).