«Русский лес» завершил весенние работы по лесовосстановлению в Московской области в рамках федпроекта «Сохранение лесов»

Филиал ГАУ МО «Русский лес» отчитался о полном выполнении весеннего плана по лесовосстановлению. Работы проведены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Ключевым направлением весенней кампании стала посадка сеянцев сосны: молодые лесные культуры появились на площади свыше 13 га в нескольких участковых лесничествах.

При этом специалисты не ограничились только новыми посадками — они также занимались дополнением уже существующих лесных культур. На участках, где приживаемость не дотянула до нормативных показателей, провели корректировку густоты насаждений: такие работы охватили порядка 60 га.

Особое значение в ходе кампании придавали качеству выполнения работ. Контроль велся на каждом этапе: специалисты следили за соблюдением агротехнических сроков, проверяли, насколько густота и схема размещения сеянцев соответствуют нормативам. Такой системный подход позволил добиться стабильных результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.