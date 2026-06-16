Экранное проклятие: китайские ученые доказали, что 5 часов в смартфоне каждый день старят организм на пару лет

Долгие часы перед телевизором, компьютером или смартфоном могут быть связаны не только с плохим сном и снижением активности, но и с более быстрым старением организма. Об этом пишет MindBodyGreen со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

Работу подготовили Чжэнь Сюй, Иди Ван, Цзыхань Дай, Ангус Пак-хун Ю и Стивен Хен-сан Вонг. Авторы представляют Китайский университет Гонконга и Гуандунский политехнический педагогический университет в Гуанчжоу.

Ученые изучили данные почти 2400 взрослых. Они сравнили количество проведенного времени у экранов с показателями так называемых эпигенетических часов — изменений в ДНК, по которым оценивают биологический, а не паспортный возраст.

У людей, проводивших перед экранами не менее пяти часов в день, биологический возраст оказался примерно на 1,7 года выше, чем у тех, кто ограничивался одним часом.

Дополнительный генетический анализ показал похожую связь: каждые два лишних часа экранного времени соответствовали примерно семи дополнительным месяцам биологического старения. Такой метод позволяет лучше оценить возможную причинную связь, однако окончательно ее не доказывает.

Главной проблемой авторы исследования считают не экраны сами по себе, а долгую неподвижность. Она вытесняет прогулки, спорт, домашнюю активность и сон, а также может способствовать набору веса, воспалению, снижению уровня «хорошего» холестерина и развитию диабета второго типа.

Полностью отказываться от устройств ученые не призывают. Пользу может принести даже привычка регулярно вставать, гулять после ужина и заменять часть экранного времени движением, общением или активным хобби.