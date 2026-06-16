Не только никотин: охлаждающие компоненты вейпов способны вызвать внезапную остановку сердца

Исследователи изучили влияние популярных охлаждающих компонентов WS-3 и WS-23, которые добавляют в вейпы для создания ощущения прохлады при затяжке. Эксперименты проводились на мышах и выращенных в лаборатории клетках человеческого сердца. Оказалось, что такие добавки усиливают негативное воздействие никотина на сердечно-сосудистую систему. В частности, вещество WS-23 почти втрое увеличивало количество преждевременных сердечных сокращений у грызунов по сравнению с электронными сигаретами без охлаждающих компонентов. Также зафиксированы изменения электрической активности сердца, связанные с повышенным риском аритмий.

Авторы работы предупреждают: охлаждающие добавки могут заставлять сердечную мышцу сокращаться слишком рано или слишком поздно, что увеличивает вероятность опасных нарушений ритма и в отдельных случаях способно привести к внезапной остановке сердца. Пока исследования проводились на животных и клетках, но ученые считают, что механизмы воздействия схожи с человеческими. Они призывают регуляторов обратить внимание на эти компоненты, которые все шире используются производителями. Полный отказ от вейпов, по мнению экспертов, остается единственным безопасным вариантом для сердечников и людей с предрасположенностью к аритмиям.

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