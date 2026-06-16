Подмосковные вузы вошли в топ-100 лучших вузов страны по рейтингу RAEX-2026

Сразу два вуза Подмосковья — ГГТУ и ГСГУ — укрепили репутацию региона как территории с сильной образовательной базой. Они вошли в топ‐100 лучших вузов России по версии рейтинга RAEX‐2026. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Государственный гуманитарно‐технический университет (ГГТУ) занял 85‐ю строчку рейтинга, а Государственный социально‐гуманитарный университет (ГСГУ) — 88‐ю. Примечательно, что на протяжении 7 лет подряд вузы Подмосковья уверенно держатся в сотне сильнейших среди более чем тысячи высших учебных заведений страны.

Рейтинг RAEX, который формируется с 2012 года, опирается на комплексную оценку: итоговый балл складывается из 45 показателей, распределенных по 3 ключевым блокам — качество образовательного процесса, востребованность выпускников у работодателей и уровень научно‐исследовательской работы. Такой подход позволяет объективно отразить не только академические достижения вузов, но и их практическую значимость для экономики и социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.