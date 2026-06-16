Герой «Кавказской пленницы» на продаже: культовый микроавтобус в Московском регионе оценили в 26 млн руб.

На столичном автомобильном рынке появилось поистине уникальное предложение, сообщает REGIONS. В продажу выставили ГАЗ-21 «Волга» в редчайшей версии «Старт», выпущенный в 1968 году. Стоимость раритета, принадлежащего, по информации издания, частному владельцу, составляет впечатляющие 25,9 млн руб.

Пробег машины едва достигает 250 км, что для автомобиля возрастом более полувека является настоящей аномалией. При этом в паспорте транспортного средства значится лишь один хозяин, что добавляет объекту коллекционной ценности.

Модификация «Старт» сама по себе является штучным экземпляром. Это микроавтобус, спроектированный на агрегатной базе «Волги» ГАЗ-21, но с кузовом из стеклопластика. Производство таких машин велось с 1963 по 1970 год, и рассчитаны они были на перевозку 10–12 пассажиров. Под капотом установлен бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-21 объемом 2,5 литра, развивающий 70–75 лошадиных сил, который работает в паре с трехступенчатой механикой.

Особый интерес у ценителей модель вызывает еще и благодаря кинематографическому прошлому: именно такие автомобили можно увидеть в знаменитой советской комедии «Кавказская пленница». Однако тираж был крайне ограничен — по разным данным, с конвейера сошло всего около 150 экземпляров, что делает каждую сохранившуюся машину желанным трофеем для коллекционеров.

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